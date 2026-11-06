أمطار متوسطة تضرب دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة مساء اليوم

شهدت مدن دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة، مساء اليوم الجمعة، سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وتكاثف السحب، وسط أجواء خريفية باردة نسبيًا.

وتأتي الأمطار بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع نشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل دمياط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر.

وتسود دمياط أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، فيما دعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة مع نشاط الرياح والتغيرات في حالة الطقس.