تحدث المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن فوز فريقه على منتخب قطر، في نصف نهائي كأس الخليج، أمس الخميس.

وقال رينارد: «نحن نجحنا في تسجيل هدف الفوز في الشوط الأول، وبعدها اضطررنا للدفاع بعد أن خضنا المباراة في ظل غياب إثنين من أفضل اللاعبين، وهما: سالم الدوسري وسلمان الفرج».

وأضاف مدرب منتخب السعودية: «جئنا إلى قطر للمنافسة على لقب البطولة وهدفي الرئيسي مع المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022».

وعن المواجهة المرتقبة أمام منتخب البحرين مرة أخرى في نهائي «خليجي 24»، بعد أن تفوق عليه في الدور الأول، قال رينارد: «مرحلة المجموعات مختلفة عن المباراة النهائية، لاعبو الأخضر مرهقون ومع ذلك فسوف نقاتل من أجل الفوز والحصول على الكأس».

وأوضح: «أنا لم آتي إلى الدوحة من أجل المشاركة في كأس الخليج فقط، ورغم قرار المشاركة المتأخر إلا أننا نلعب على الفوز باللقب».

وتابع: «عندما أتيحت لي الفرصة لمشاهدة ملاعب مونديال روسيا، عندما كنت مدربًا للمنتخب المغربي، كان شعوري لا يوصف، ونفس الشعور الآن كان أثناء تواجدي في ستاد الجنوب لخوض المباراة، لأنه ملعب رائعًا ومذهلًا».

وأكد مدرب السعودية: «أؤكد لكم أن قطر ستنظم مونديالًا رائعًا في 2022، كما أعجبتنى أيضًا أكاديمة التفوق الرياضي «أسباير»، والتي تصنع العديد من المواهب الشابة وعلى كل دولة تطوير منشآتها بنفس الطريقة التي تهتم بها قطر بالمنشآت الرياضية، وأهنيء قطر على هذا النجاح، وأتمنى لهم التوفيق في تنظيم المونديال بعد 3 سنوات من الآن».

وفاز منتخب السعودية الأول لكرة القدم على نظيره القطري اليوم الخميس، بهدف دون رد، في نصف نهائي كأس الخليج على «ملعب الجنوب» بمدينة الوكرة، سجله اللاعب عبد الله الحمدان.

وتأهل المنتخب السعودي لنهائي خليجي 24، للمرة الرابعة في تاريخه، ليواجه نظيره منتخب البحرين في المباراة النهائية، والتي تقام الأحد المقبل.

وكان المنتخب البحريني تأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على منتخب العراق، في وقت سابق، اليوم الخميس، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بالتعادل بهدفين.