أحمد مرتضى: فتح حجز تذاكر الزمالك وأول أغسطس على تذكرتي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي أنه تم فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول وفريق أول اغسطس الانجولي على موقع تذكرتي منذ قليل

واضاف أحمد مرتضى أنه يتمنى ان تنجح التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائماً حرصاً على راحة الجماهير وسلامتهم ولدعم الفريق مشددا علي الزامية وجود الفان اي دي الخاص بالمشجع وربطه بالتذكرة من اجل حضور المباراة دون معوقات ولن يتم السماح بدخول اي مشجع دون توافرها معه .

ويواجه الزمالك فريق اول أغسطس الانجولي مساء السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في التاسعة مساء بملعب السلام .