قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخاذ إجراءات احترازية لمدة شهر في كنائس القاهرة والإسكندرية، ابتداء من الاثنين السابع من ديسمبر الجاري، بعد زيادة أعداد مصابي كورونا بين الكهنة وشعب الكنيسة.

وتضمنت القرارات تعليق مدارس الأحد والاجتماعات والأنشطة الخدمية، عاجل:

بسبب كورونا.. وتعليق القداسات مع السماح للكهنة بإقامة قداس واحد أسبوعيا بحضور 5 شمامسة فقط.

وقررت الكنيسة تعليق جلسات شهر كيهك تماما، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي تذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

وكذلك إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط.

وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء وصلاة الحميم لحين تحسن الأوضاع.

وقررت الكنيسة استمرار الدراسة في المعاهد والمراكز التعليمية والإكليريكيات بنسبة حضور 25% فقط.

يذكر أن الأقباط الأرثوذكس في مصر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد في السابع من شهر يناير، مما يعني أن فترة التعليق ستنتهي عشية قداس عيد الميلاد.