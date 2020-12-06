أحدث صفقات الإسماعيلي: تنازلت كثيرا لارتداء قميص النادي

عبر محمد عادل لاعب النادي الاسماعيلي الجديد والقادم من نادي الإنتاج الحربي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لنادي بحجم وقيمة الإسماعيلى فى مصر والقارة السمراء.

وأكد عادل في تصريحات للموقع الرسمي، أن هذا شعور يمنحه الكثير من الثقة لتقديم كل لديه لأجل الفريق وجماهيره الكبيرة خلال قادم المناسبات و البطولات سواء المحلية أو الخارجية .

وأشار عادل: "تنازلت كثيرا بهدف إرتداء قميص الدراويش ،أود أن أشكر كل من ساهم فى تسهيل انتقالى لأحد أكبر الأندية فى القارة السمراء ، والذى تعاقب عليه لاعبين نفخر بهم ويمثلون قدوة لى ولمعظم لاعبى الكرة المصرية الحاليين".

وتابع: "الانتقال للإسماعيلى وبجماهيرته الكبيرة بمثابة خطوة عظيمة فى حياتى ،سأقاتل من أن أكون لاعبا أساسيا بالفريق، ولا أخشى الضغوط وكل من يعرفنى يعى ذلك ، أحلم بأن أكون أحد الأبطال المتوجين مع الفريق بكأس البطولة العربية التى لايفصلنا عنها سوي محطتين".

وعن مركزه المفضل في الملعب أكد اللاعب أنه يجيد اللعب فى مركز صانع الألعاب والظهير الأيمن إلا أن مركزه الأساسي هو في دائرة وسط الملعب “محور الارتكاز".