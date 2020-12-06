15 ألفا يحتجون لمطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة في أرمينيا

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دعا أكثر من 15 ألف شخص في إرمينيا خلال احتجاج لهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى الاستقالة اليوم السبت.

وكان هذا الاحتجاج أكبر الاحتجاجات التي نظمت في البلاد ضد اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في العاصمة يريفان، إن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها ممثلون عن الكنيسة الرسولية الأرمينية ذات النفوذ الواسع ضمن المشاركين في الاحتجاجات.

وسب المتظاهرون باشينيان ووصفوه "بالخائن".

كان رئيس الحكومة الأرمينية وقع قبل أقل من شهر اتفاقية سلام بشأن منطقة جنوب القوقاز مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ويراقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من نوفمبر الماضي ألفان من قوات حفظ السلام الروسية.

إضافة إلى ذلك ألزمت أرمينيا نفسها بتسليم مناطق أكبر ضمن هذه الاتفاقية.

واحتفت أذربيجان بالاتفاقية باعتبارها نصرا لها، بينما يتهم العديد من الأرمن حكومتهم بالاستسلام.

ويراهن 17 حزبا معارضا حاليا على خلف لباشينيان وهو رئيس الوزراء السابق فاسجين مانوكيان.

كان مانوكيان - 74 عاما، قاد قبل ثلاثين عاما طريق الاستقلال الذي خاضته الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال مانوكيان خلال المسيرة إن أرمينيا لن تصنع سلامها مطلقا بهذه الاتفاقية ويتعين عليها رغم ذلك الالتزام بها، مضيفا بالقول: "وإلا فإن ذلك يعني الحرب مع تركيا وأذربيجان".

وترى أذربيجان نفسها مدعومة في الصراع من قبل ما أسمته "الدولة الشقيقة"، تركيا.