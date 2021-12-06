وزيرة التضامن عن مبادرة «معاشك بإيدك»: تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للمزارع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن مبادرة "معاشك بإيدك" للعمالة غير المنتظمة تمثّل أحد أشكال الحماية الاجتماعية والصحية للمزارع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" عبر شاشة "etc"، مساء الاثنين، أنّ المبادرة سيتم انطلاقها بدءًا من شهر يناير المقبل، موضحة أن الهدف من المبادرة هو توفير مشروعات ميسرة تساعد الفلاح أو المزارع.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة وجود صندوق خاص للحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، تحت مسمى "معاشك بإيدك"، والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.