 وزيرة التضامن عن مبادرة «معاشك بإيدك»: تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للمزارع - بوابة الشروق
الإثنين 6 ديسمبر 2021 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن عن مبادرة «معاشك بإيدك»: تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للمزارع

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:06 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:06 م

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن مبادرة "معاشك بإيدك" للعمالة غير المنتظمة تمثّل أحد أشكال الحماية الاجتماعية والصحية للمزارع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" عبر شاشة "etc"، مساء الاثنين، أنّ المبادرة سيتم انطلاقها بدءًا من شهر يناير المقبل، موضحة أن الهدف من المبادرة هو توفير مشروعات ميسرة تساعد الفلاح أو المزارع.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة وجود صندوق خاص للحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، تحت مسمى "معاشك بإيدك"، والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك