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اكتشاف أكثر من 260 إصابة بأوميكرون في الدنمارك

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 11:37 م

أعلن معهد الصحة الدنماركي التابع للحكومة اليوم الاثنين، ما مجموعه 261 حالة إصابة بمتحور كورونا الجديدة "أوميكرون" شديد العدوى الأكثر  انتشاراً.

وقال المعهد إن عدد الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" يتزايد باضطراد في الدنمارك . وعلى سبيل المقارنة، تم رصد 183 حالة في اليوم السابق.

وتم تأكيد أول حالتي إصابة بـ "أوميكرون" في الدنمارك في 28 تشرين ثان/ نوفمبر  تم اكتشافها لدى شخصين وصلا بالطائرة من جنوب إفريقيا، إحدى الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة لأول مرة.

وتم تتبع العديد من الإصابات بمتحور "أوميكرون"  في الدنمارك مرة أخرى بحفل موسيقي إلكتروني في ألبورغ في 27 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

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