 احتجاجات إيران.. خامنئي يدعو لثورة ثقافية والسلطات تطلق سراح 1200 معتقلا - بوابة الشروق
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احتجاجات إيران.. خامنئي يدعو لثورة ثقافية والسلطات تطلق سراح 1200 معتقلا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 9:52 م
قالت وسائل إعلام إيرانية حكومية، اليوم الثلاثاء، إن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، دعا إلى "إعادة بناء ثورية للنظام الثقافي في البلاد"، وذلك في غمرة استمرار الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال خامنئي خلال اجتماعه مع مجلس ثقافي تابع للدولة إنه "من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد.. على المجلس الأعلى مراعاة ضعف الثقافة في مجالات مختلفة في البلاد"، بحسب وكالة "رويترز".

وتهز الاضطرابات إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وشكلت تلك الاحتجاجات أحد أقوى التحديات لإيران منذ ثورة 1979.

إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إطلاق سراح نحو 1200 معتقل على خلفية الاحتجاجات.

وقال متحدث السلطة القضائية مسعود ستايشي، إن "أمرا صدر عن رئيس القضاء بالإفراج عن نحو 1200 من المعتقلين إثر أعمال الشغب الأخيرة"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأضاف أن إطلاق سراح المعتقلين يأتي ضمن "رؤية جهاز القضاء لخلق أجواء من الهدوء والراحة والصداقة بين أفراد المجتمع".

وأوضح ساتشي أن "أمر الإفراج لا يشمل من لعب دور الموجه والمتزعم لأعمال الشغب"، على حد تعبيره.

وأضاف أن"رئيس القضاء أكد أن هذه الافراجات لا تعني التغاضي عن أفعال مثيري الشغب، ولا تعني عدم البت في ملفاتهم".

وأكد ستايشي أن "النظام القضائي لن يتسامح مع من يخلون بنظام المجتمع".

وفي وقت سابق اليوم، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 5 من أصل 16 شخصا يخضعون للمحاكمة على خلفية مقتل عنصر مرتبط بالحرس الثوري خلال الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.

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