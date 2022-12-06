العاهل المغربي يهنئ أسود الأطلس بمناسبة تأهلهم التاريخي لربع نهائي كأس العالم

هنأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعضاء المنتخب المغربي على مسارهم وتأهلهم التاريخي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم فيفا (قطر- 2022)، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».

وأجرى العاهل المغربي اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أعرب لهم فيه عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري، الذين قدموا أفضل ما لديهم، وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى.

وأشاد العاهل المغربي بـ«الأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني، الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض، الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم»، داعيا إياهم إلى «الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة، ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا».

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.