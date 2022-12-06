وزيرا دفاع أمريكا وأستراليا يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي الثنائي

أكدت الولايات المتحدة وأستراليا التزامهما بتعميق التعاون الدفاعي الثنائي، بما في ذلك ما يتعلق بالعمليات العسكرية ومواقع القوات وسبل التعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.



جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الأسترالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس، في البنتاجون لمناقشة التحالف بين الولايات المتحدة وأستراليا.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول البيئة الأمنية الإقليمية، وأشارا على وجه الخصوص إلى تصميمهما المشترك على مواجهة أنشطة الصين العسكرية المزعزعة للاستقرار.



وأخيراً، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين لدعم رؤية مشتركة لحرية ومنفتحة بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ.