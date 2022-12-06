أمين عام الأمم المتحدة يحتفل بإسهامات المنحدرين من أصل أفريقي في كل المجالات

احتفل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنجازات وإسهامات المنحدرين من أصل أفريقي في كل مجالات المساعي البشرية.

وقال جوتيريس، في بيان بمناسبة افتتاح المنتدى الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي: "نحن نسير على الطريق الذي مهده أجيال من المنحدرين من أصل أفريقي في سعيهم لتحقيق الحرية والمساواة".

وأضاف جوتيريس -بحسب ما نشره موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- أن "الطريق مازال طويلا أمامنا، في الوقت الذي تستمر فيه العنصرية والتمييز والوصم في تدمير عالمنا، ولا يزال تراث قرون من الاستعباد والإقصاء يتردد في أوجه عدم المساواة والظلم المتجذرة".

وأشار إلى أن "الاعتراف بأخطاء الماضي والسعي لتحقيق العدالة والإنصاف أمر بالغ الأهمية، ولذا يجب علينا عكس العواقب الدائمة للاستغلال الاستعماري - بما في ذلك من خلال العدالة التعويضية".