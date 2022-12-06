وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بدعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية

أدان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن -في محادثة مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف- الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية "المدنية" لأوكرانيا.

وأكد أوستن -في بيان أورده موقع وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين- التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة الحرب الروسية.

وشدد أوستن على أن الدفاع الجوي يمثل أولوية قصوى لجهود المساعدة الأمنية الأمريكية، وهو ما يتضح من الالتزامات الأخيرة بتزويد أوكرانيا بذخائر إضافية لأنظمة الصواريخ أرض-جو "ناسمامز"، بالإضافة إلى القدرات لمواجهة الطائرات بدون طيار.