الأمم المتحدة: ملايين الأوكرانيين يفتقرون للاحتياجات الأساسية مع دخول الشتاء

دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية الأوكرانية، محذرة من أزمة إنسانية متفاقمة.

وقالت المنظمة الدولية في نيويورك إن "الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك محطات الطاقة ومحطات التدفئة تسببت في حرمان ملايين الأشخاص من التدفئة والكهرباء والمياه، لتضيف بعدا خطيرا للأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب".

وقال مارتن جريفيث منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة إن الأوكرانيين يتعرضون للحرمان من الرعاية الصحية والأطفال يحرمون من التعليم. "في أوكرانيا اليوم، قدرة المدنيين على البقاء تتعرض للهجوم وسط درجات حرارة متجمدة ودمار".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سجلت ما لا يقل عن 715 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا، من بينها 630 هجوما ألحقت أضرارا بمنشآت صحية بينما أثر 61 هجوما على عاملين في الرعاية الصحية.