القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على 5 محتجين وسط استمرار المظاهرات

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صدر حكم في إيران بإعدام خمسة متظاهرين آخرين فيما يتعلق باستمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في البلاد، حسبما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسعود ستايشي المتحدث باسم وزارة العدل اليوم الثلاثاء.

وتلقى المحتجون الحكم لتورطهم في مقتل ضابط أمن، فيما ذكر ستايشي أنه تمت إدانتهم بالقتل. ويمكن للمدانين أن يطعنوا على الحكم.

وصدرت ضد 11 آخرين، من بينهم ثلاثة دون سن الـ 18، أحكاما طويلة بالسجن على خلفية نفس الجريمة. وذكر ستايشى أنه تم إخلاء سبيل 1200 متظاهر.

وأفاد نشطاء وشهود عيان باستمرار الاحتجاجات إلى اليوم. وهتف المتظاهرون في طهران "الموت للديكتاتور" و"لا نريد جمهورية إسلامية (بعد الآن)". ولم ترد تقارير على الفور عن اشتباكات مع قوات الأمن.

ودعا نشطاء الشركات التجارية إلى الانضمام إلى احتجاجاتهم لأول ثلاثة أيام من الأسبوع الجاري بهدف تعطيل اقتصاد البلاد.

وذكر النشطاء أن العديد من التجار انضموا إلى الاحتجاجات، لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بأن أوضاع أسواق البلاد "طبيعية" ونشرت صورا لمتاجر مفتوحة.

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان لقي 470 محتجا حتفهم وتم احتجاز 18 ألف متظاهر آخرين في الاحتجاجات التي نشبت في منتصف سبتمبر بسبب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية، بعد القبض عليها بسبب مخالفتها لقواعد الزي الإسلامي.