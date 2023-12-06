اليابان: مجموعة السبع تجتمع افتراضيا اليوم بمشاركة زيلينسكي

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قالت طوكيو اليوم الأربعاء إن قادة الديمقراطيات الصناعية السبع الرائدة في العالم سيجتمعون في اجتماع عبر الإنترنت برئاسة اليابان.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة عبر الإنترنت في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتي سيرأسها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي.

ومن المتوقع أن تكون حرب روسيا في أوكرانيا والصراع في غزة والذكاء الاصطناعي جزءا من جدول الأعمال.

وتشكل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا مجموعة السبع للدول الصناعية الغربية. وتتولى اليابان الرئاسة حاليا.