القسام تطلق أكثر من 10 صواريخ نحو بئر السبع

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة نحو مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في بيان عبر منصة "تلجرام"، قصف "بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية، ردا على المجازر بحق المدنيين".

وذكرت الهيئة، أن "صافرات الإنذار دوت الأربعاء في بئر السبع جنوب إسرائيل، بعد رصد إطلاق أكثر من 10 صواريخ من داخل قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكدت أن "دوي صفارات الإنذار رافقه أصوات انفجارات نتجت عن محاولة اعتراض الصواريخ"، دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو أضرار.

في السياق، وأشارت الهيئة إلى أن صفارات الإنذار دوت أيضا في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وفي السياق، أعلنت "كتائب القسام" أيضا أنها "قصفت قاعدة رعيم العسكرية، واستهدفت تحشدات للعدو شرق مغتصبة (مستوطنة) ماجين برشقات صاروخية".

ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، اشتدّت حدة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والمعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية مع انتهاء هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام أُنجزت بوساطة مصرية قطرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.