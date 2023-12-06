أسامة حسني لروي فيتوريا: شغلتك على المدفع ايه؟

شنّ أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق هجومًا على روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن تدخله لحل أزمة القيد بنادي الزمالك.

وقال أسامة حسني في تصريحات عبر قناة الأهلي: "روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.. مهنتك على المدفع على ايه؟ ما هو مسمى الوظيفة الذي أتيت لتعمل به؟ ".

وأضاف: "مسمى الوظيفة لفيتوريا هو المدير الفني لمنتخب مصر.. أما أتيت لتلعب دور الوسيط بين الأندية؟ أم أتيت لحل المشاكل، لقد أتيت لتتابع الأندية وتنتقي اللاعبين لمنتخب مصر".

وتابع: "استغربت من حديث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي قال إن روي فيتوريا يلعب دور الوساطة بين نادي الزمالك والنادي البرتغالي، كي يحل أزمة القيد، لقد استوقفني هذا الأمر".

وأكمل: "كمدير فني لمنتخب مصر ليس دورك حل مشاكل الأندية ومشاكل القيد.. (ويا ترى فيتوريا بعد ما تحل مشاكل القيد هترشح اللاعبين اللي بينتقلوا للزمالك في يناير كمان؟)، لقد أتيت لتتابع الأندية وتتواصل مع المدربين وتتابع المحترفين".

وواصل: "فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر وليس لنادي، له حرية اختيار اللاعبين، وجميعنا نسانده، وعندما يخطئ لاعبًا نقول إن اللاعب أخطأ ومنتخب مصر في المقام الأول".

وأردف: "نقول لروي فيتوريا (السكة اللي ماشي فيها سكة مش مظبوطة).. عندما تكون مديرًا فنيًا لنادي، فمن حقك أن تساعده، وأن تحل مشاكل القيد والمديونية".

وأتم أسامة حسني تصريحاته قائلًا: "أتمنى من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يقوموا بتصحيح طريق فيتوريا، نحن نحتاج أن الكرة المصرية تتوحد قبل الفترة المقبلة، ولابد أن تكون المسطرة واحدة بين جميع الأندية".