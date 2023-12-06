رئيسة أيرلندا السابقة: يمكن إلقاء مسئولية ضحايا غزة المدنيين على الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، الولايات المتحدة إلى جعل شحنات الأسلحة لإسرائيل متوقفة على ضبط النفس في حرب غزة، وإلا فإن واشنطن تجازف بأن يتم ربطها بالضحايا المدنيين في القتال، على حد قولها.

وقالت روبنسون لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حجم عمليات قتل المدنيين الأبرياء في غزة غير مقبول وأن الدعوات اللفظية البحتة لضبط النفس ليست كافية.

ترأس روبنسون منظمة إيلدرز الدولية غير الحكومية التي تضم رؤساء دول سابقين ونشطاء سلام ومدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسسها نيلسون مانديلا في 2007.

وأضافت "وبالتالي وبوصفنا (منظمة) إيلدرز نطلب من الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة، أن تراجع حاليا على نحو ملح المساعدة العسكرية وتضع شروطا لأي عملية تقديم في المستقبل".

وأوضحت روبنسون تقول "من لديهم سلطة التقييد يجب أن يقيدوا حاليا، وهذا بالأخص الولايات المتحدة".