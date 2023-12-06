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أفاد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بتسليم أوراق العملية الانتخابية للجان على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن 15 ألف قاض يشرفون على التصويت في الانتخابات وذلك بين رؤساء لجان متابعة وأخرى عامة وثالثة للحفظ وكذلك لجان فرعية.

وأشار إلى أن عدد المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية يبلغ 9376 مقرا انتخابيا بين مدارس تابعة لوزارة التربية التعليم ومراكز شباب ووحدات صحية موزعة على مستوى الجمهورية.

ونوه بأن عدد لجان الاقتراع يبلغ 11 ألفا و631 لجنة فرعية موزعة بشكل جغرافي، تمت فيه مراعاة التيسير على المواطنين بما يُمكنهم من مباشرة أداء حقوقهم السياسية.

ولفت إلى أنّ الهيئة أتاحت عبر موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات جرى توزيعها على المقار الانتخابية، وتم فتح الباب أمام تلقي الطلبات لتقريب اللجان من الناخبين.

وأفاد بأن اللجنة تلقت بالفعل 5550 طلبا، تمت الاستجابة لها بالكامل، ومن ثم جرى تقريب اللجان الانتخابية لكل من تقدم بهذه الطلبات.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الداخل، يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام

والمرشحون في الانتخابات هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.