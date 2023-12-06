نائبة رئيسة البرلمان الألماني تحذر من انقسامات بالمجتمع بسبب الحرب في غزة

صرحت نائبة رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاج"، بأنها ترى انقسامات في المجتمع بألمانيا بسبب الحرب في غزة.

وكتبت آيدان أوزوجوز في مقال لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن هناك صدعا عميقا يهدد بشق بلدنا. هناك كثير من الإحباط على جميع الجوانب، وجرح عميق وحالة من عدم الفهم بين كثير من الأشخاص.

وأضافت أن البعض –يهوديات ويهود- لا يفهمون السبب وراء عدم إظهار التضامن ناحيتهم بعد مذبحة السابع من أكتوبر الماضي بشكل أكثر وضوحا، وأشارت إلى أن هناك آخرين يعربون عن استيائهم من تعرض أبرياء للقصف في غزة.

وكتبت السياسية الألمانية البارزة أيضا أن هناك حاجة إلى أولئك الذين يجرؤون على التحدث والجدال مع بعضهم البعض رغم الظروف المعاكسة، وأضافت: "الذين يقولون بشكل واضح: نحن ندين أي إرهاب وأي منظمات إرهابية، ونقف إلى جانب دولة إسرائيل بوصفها ملجأ لليهود على مستوى العالم. ونحن ندين في الوقت ذاته أي تشكك عام في أي شخص لا يتفق دائما مع ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية"، موضحة أن ذلك يعني بالنسبة لها تحمل المسئولية بشكل واع.