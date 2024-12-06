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ألمانيا تعارض اتهام منظمة العفو الدولية إسرائيل بالإبادة العرقية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 7:46 م | آخر تحديث: الجمعة 6 ديسمبر 2024 - 7:46 م

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن حكومة بلادها تعارض زعم منظمة العفو الدولية بأن إسرائيل تتورط في إبادة عرقية ضد الفلسطينيين في غزة.

وذكرت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة في برلين أن اتفاقية منع الإبادة العرقية تحظر الأعمال التي يتم ارتكابها بهدف تدمير مجموعة تضم أصحاب أجناس أو عرقيات أو أديان كليا أو جزئيا.

وأشارت هوفمان: "من وجهة نظر الحكومة الألمانية، هذه ليست الحالة هنا".

كما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية إنه غير قادر على ملاحظة أي نية واضحة لتدمير مجموعة عرقية، ووفقا لذلك لا يمكن أن "يتبع استنتاجات تقرير منظمة العفو عند هذه النقطة ".

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