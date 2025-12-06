توقعات بحضور الفنزويلية ماتشادو لتسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المنتظر أن تصل ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام هذا العام، إلى أوسلو لتسلم جائزتها شخصيا يوم الأربعاء.

وقال مدير معهد نوبل النرويجي، كريستيان بيرج هاربفيكن، في رسالة نصية السبت: "تواصلتُ مع ماتشادو الليلة الماضية وأكدت أنها ستكون في أوسلو للمراسم" في 10 ديسمبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "لدواع أمنية، لا يمكننا قول المزيد عن موعد وكيفية وصولها".

وتقود ماتشادو، حركة المقاومة في وجه حكم الرئيس نيكولاس مادورو. وإذا خرجت من مخبئها وقررت خوض الرحلة، فلا ضمانات بأن يسمح لها حاكم فنزويلا بالعودة إلى بلدها.

وأعاد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، مشاركة رسالة عبر منصة "إكس" من قيادة حملة ماشادو تفيد بأنه سينضم إليها في أوسلو.