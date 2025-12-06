نيابة بورسعيد تباشر التحقيق في مصرع طفل بحادث المعدية

تباشر النيابة العامة في الميناء بمحكمة بورسعيد، تحقيقاتها، في واقعة مصرع الطفل زياد محمد حامد إثر حادث اصطدام معدية مدينة بورفؤاد برصيف المرسى.

وتجرى التحقيقات تحت إشراف المستشار طه العشماوي، مدير النيابة، والمستشار أحمد بلاسي، وكيل نيابة الميناء، حيث عاينت النيابة المعدية ومكان الحادث، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية وهندسية لإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة.

وتم استدعاء قبطان وربان وبحري المعدية "كرامة 1" لسؤالهم عن أسباب الحادث، وسحب عينات دم منهم لإجراء تحليل مخدرات، كما تم إيقاف المعدية عن العمل ووضعها تحت التحفظ لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المعدية تعرضت لعطل فني مفاجئ أدى إلى فقدان أجهزة التحكم السيطرة على حركتها، فاصطدم بابها الحديدي الكبير برصيف المرسى.

وتزامن الحادث مع جلوس الطفل زياد محمد حامد، البالغ من العمر 12 سنة، على كرسي برصيف ضفة المعدية، ما أدى إلى إصابته بكسر مضاعف في منطقة الصدر والحوض ونزيف داخلي وهبوط حاد بالدورة الدموية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى مدينة بورفؤاد.

وأكدت النيابة أنه تم دفن الجثمان بعد إعداد تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية.

وطالب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في بيان رسمي، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وتواصل لجنة من مهندسي إدارة مرفق المعديات التابع لهيئة قناة السويس إعداد تقرير حول الحادثة، بينما تدرس مديرية التضامن الاجتماعي صرف تعويض لحالة الكوارث والطوارئ لأهل الفقيد، وفق ما تسفر عنه تحقيقات النيابة.