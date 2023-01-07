اليابان والإكوادور تتعهدان بتعزيز دور مجلس الأمن الدولي بصفتهما أعضاء جدد‎‎

تعهدت اليابان والإكوادور بالعمل معًا بشكل وثيق لتعزيز دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعتبارهما عضوين غير دائمين، في الوقت الذي تكافح فيه المنظمة الدولية للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.



جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية اليابانية (ونقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية صباح اليوم السبت) تعليقا على اجتماع عقده وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ونظيره الإكوادوري خوان كارلوس هولجوين في العاصمة الإكوادورية كيتو؛ حيث اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون لتحقيق نظام عالمي حر ومفتوح قائم على القواعد .



وأوضح البيان أن اليابان والإكوادور من بين خمسة دول بدأت ولاية مدتها سنتان كأعضاء غير دائمين جدد في المجلس، المكلف بضمان السلم والأمن الدوليين. ومن الأعضاء الجدد الآخرين موزمبيق ومالطا وسويسرا .



وأضاف البيان أن هاياشي أكد أنه "في ظل الوضع الدولي الخطير، من المهم تعزيز وظائف الأمم المتحدة، التي ينبغي أن تشكل جوهر سيادة القانون". بدوره، قال هولجوين إن بلاده ستعزز العلاقات الاقتصادية مع اليابان من خلال تبني "سياسات التجارة الحرة والباب المفتوح".