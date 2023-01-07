 هاني توفيق: إصدار شهادات الـ25% علاج للاقتصاد المصري - بوابة الشروق
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هاني توفيق: إصدار شهادات الـ25% علاج للاقتصاد المصري

هاني توفيق
هاني توفيق
خالد حسام الدين
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 3:36 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 3:37 ص

أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن إصلاح السياسة النقدية وحدها لا يكفي لابد من وجود إصلاح هيكلي وسياسية مالية، منوهًا إلى أن قرار إصدار الشهادات الإدخارية الـ25% من بنكي الأهلي ومصر وزيادة الفائدة، هو حل لامتصاص السيولة من السوق المصري.

وأوضح "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إصدار شهادات إدخارية بفائدة مرتفعة حل لامتصاص السيولة وخفض الاسعار، وجعل هناك حافز للمواطنين لشراء شهادات إدخارية، إذ أن هذه تعد "روشتة" علاجية للاقتصاد المصري.

وتابع: بعد إصدار شهادات الـ25%، تعد هذه الفائدة هي الأعلى في العالم خلال الفترة الحالية، كاشفًا عن روشتة علاجية لتوافير الدولارات، من خلال طرح "أذون خزانة" قصير الأجل وضمان خيار لتثبيت سعر الصرف، وهذا للقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى توفير الدولار في الدولة.

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