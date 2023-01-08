تمر الذكرى الأولى لوفاة الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن دنيانا في 6 يناير 2022، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المحطات البارزة في حياة الفنانة مها أبو عوف الملقبة بـ"بنت الأكابر"، والتي عرفت بإطلالتها الراقية والجذابة، وشهدت حياتها العديد من الأزمات التي جعلت الجمهور يتعاطف معها.

- ولدت مها أبو عوف في 28 نوفمبر 1956، وهي ابنة الملحن الكبير أحمد شفيق أبو عوف.

- درست بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- شقيقة الفنان عزت أبو عوف وكونت معه وشقيقاتها الثلاثة، فرقة "4‪M‬" الغنائية، في أواخر السبعينيات.

- احترفت التمثيل بعد توقف فرقة "4M"، واستمرت بالعمل الفني والتمثيل.

قصة المنزل والأشباح

في لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج العاشرة مساءً، عبر قناة دريم الفضائية، كشفت الفنانة الراحلة مها أبو عوف أن عائلتها قامت بشراء منزل مسكون بالأشباح، وأن هذا المنزل كان مملوكا لأحد أصحاب محلات بيع الحلويات الشهير، إلا أنه تعرض للقتل داخله، كما تعرض نجله الوحيد إلى السقوط من سطح هذا المنزل.

وتابعت، أن عائلتها خلال تلك الفترة تعرضت إلى العديد من المواقف التى تثبت أن هذا المنزل مسكون، إلا أنهم لم يعطوا الأمر أهمية وظلوا يسكنون به لمدة 45 عامًا.

أزمات متعددة

تزوجت مها أبو عوف من المطرب عمر خورشيد، عام 1981، لكنه توفي بعد الزواج بأشهر قليلة في حادث سير، ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة، وبعدها أجهضت جنينها في الشهر الرابع.

وبعد رحيل الموسيقار عمر خورشيد، تزوجت مها أبو عوف للمرة الثانية، وكانت تعاني من مشاكل صحية، فكانت إذا حملت بطفل يحدث الإجهاض، حتى أصابها اليأس، وأخبرها الأطباء أن حملها أمر مستحيل، ولكن تحققت المعجزة منذ 27 عاما فقط، وأنجبت ابنها الوحيد "شريف".