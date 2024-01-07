أيمن أشرف: موسيماني رحل عن الأهلي لهذا السبب

استعاد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، ذكرياته مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، كاشفا سبب رحيله عن القلعة الحمراء.

قال أيمن أشرف عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" موسيماني من المدربين الأجانب الجيدين جدًا، ومشاركتي معه في المباريات جاءت نتيجة جهد بذلته، وجيلنا أمضى فترة مميزة مع موسيماني".

أضاف أيمن أشرف:" اللعب مع موسيماني كان سهلاً ويمنحني حلولاً كثيرة في الملعب، كان مدرب رائع وتكتيكي للغاية، الخروج بالكرة كان سهلا، يطالبنا بالاستمتاع، وموسمي معه كان الأفضل على الإطلاق".

أوضح أيمن أشرف:" موسيماني من المدربين القلائل المميزين تكتيكيًا، لكن ضغط المباريات تسبب في اعتماده على لاعبين معينين وعانى الأهلي من الإرهاق".

واصل:" موسيماني لم يكن يعرف نظام الدوري، كان يتوقف ويستمر وفي وسط ذلك مشاركات خارجية، فلم يكن يجيد توزيع الجهد على اللاعبين".

ورد أيمن أشرف عما إذا كانت الأجازات الكثيرة قد أثرت على الفريق، قائلًا:" قد تكون سبباً، لكن كنا نتدرب، أنا مثلا في فترة الـ 11 يوم إجازة سافرت مع سعد سمير وتدربنا معًا، موسيماني كان يخبرنا بأننا لاعبين محترفين ولابد أن نحافظ على أنفسنا في فترة الأجازة، مستشهدا بـ محمد صلاح عندما يحصل على إجازة يتدرب جيدًا".

أكمل أيمن أشرف:" عندما كان موسيماني مع صن داونز.. فإن لعب الكرة الجميلة حتى لو لم يحصل على بطولة كان أمرا طبيعيا، لكن في الأهلي وجد الأمر مختلفاً، وجد أن جمهور الأهلي لا يريد إلا البطولات، وهذا أثر عليه".

أتم أيمن أشرف:" موسيماني شعر أنه مضغوط جدًا، وحصل على بطولات كثيرة، وعندما يخسر بطولة بالنسبة له كان أمر عادي هذه الرياضة، لكنه وجد نفسه تحت ضغط مستمر".