مصطفى محمد يوافق على طلب «كهربا» في أمم أفريقيا

وافق مصطفى محمد، مهاجم نانت ومنتخب مصر، على التخلي عن رقم القميص الذي كان سيرتديه مع الفراعنة لصالح زميله في الفريق محمود عبد المنعم «كهربا» في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار والتي تقام بيناير الجاري.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن، مساء السبت، القوائم الرسمية النهائية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

وتنازل مصطفى محمد عن القميص رقم (11) لزميله محمود عبد المنعم (كهربا) ليرتدي القميص رقم (19).

جدير بالذكر أن مصطفى محمد كان يرتدي القميص رقم 14 في النسخة الماضية من أمم أفريقيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر بالأرقام كالتالي:

1- أحمد الشناوي (بيراميدز).

2- علي جبر (بيراميدز).

3- محمد هاني (الأهلي).

4 – عمر كمال ( مودرن فيوتشر).

5 – حمدي فتحي (الوكرة القطري).

6- أحمد حجازي (الاتحاد السعودي).

7- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).

8- إمام عاشور (الأهلي).

9 – أحمد حسن "كوكا" (بينديكت سبور التركي).

10- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

11- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي).

12- محمد حمدي (بيراميدز).

13- أحمد فتوح (الزمالك).

14- مروان عطية (الأهلي).

15- ياسر إبراهيم (الأهلي).

16- محمد الشناوي (الأهلي).

17 – محمد النني (آرسنال الإنجليزي).

18 – مصطفى فتحي (بيراميدز).

19- مصطفى محمد (نانت الفرنسي).

20- محمود حماده (المصري).

21- أحمد سامي (بيراميدز).

22- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني).

23- محمد أبوجبل (البنك الأهلي).

24- محمد عبد المنعم (الأهلي).

25- أحمد مصطفى "زيزو" (الزمالك).

26- محمد صبحي (الزمالك).

27- مهند لاشين (بيراميدز).