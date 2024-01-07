قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الإيجار القديم على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لافتا إلى عدم مناقشته حتى اللحظة سواء داخل لجنة الإرادة المحلية أو لجنة الإسكان المنوط بها تعديل القانون.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى إهدار قانون الإيجار القديم حقوق شرائح وقطاعات كبيرة من المصريين، موضحا في الوقت ذاته أن التعديلات ليس من شأنها أن «تجحف بحق المستأجرين».

وأكد وقوف مجلس النواب على الحياد من جميع الأطراف، قائلا إن «البرلمان لا مصلحة له على الإطلاق في الانحياز إلى أي طرف على حساب الآخر، القانون ظلم قطاعات كبيرة في المجتمع، ولكن يجب في نفس الوقت أن ينظر للمستأجر كذلك أثناء حل هذه الإشكالية».

ونوه كذلك إلى أهمية مراعاة حق الملاك وحياة المستأجرين بالتوازي، قائلا: «في أي حال من الأحوال لا يوجد اليوم إيجار بـ 5 جنيهات! الحق ميزعلش حد، القانون سوف يراعى البعد الاجتماعي وحق الملاك في أملاكهم، ولكن هذا ليس معناه أننا سنطرد المستأجر».