محافظ الدقهلية يزور كنائس ومطرانيات لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، زيارة للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمدن "المنصورة، وميت غمر، وبلقاس"؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وشملت زيارة المحافظ، مطرانية ميت غمر، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقدوس، وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإبراشية المنصورة وتوابعها.

كما زار كاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة، حيث كان في استقباله القمص ساروفيم وديع، والكنيسة الإنجيلية بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة، وكان في استقباله ممثل الكنيسة نيابة عن راعي الكنيسة.

فيما زار دير القديسة دميانة ببلقاس، حيث تعد الزيارة الأولي للدير خلال أعياد الميلاد المجيدة، وكان في استقباله نيافة الأنبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، حيث تفقدوا الدير والمعالم الأثرية بداخله، واستمعوا الي شرح مفصل من رئيس الدير حول تاريخ إنشائه.

وقال المحافظ: "خالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأكد المحافظ، أن الشعب المصري نسيج واحد تجمعه المحبة والأخوة والوطنية في كل المواقف ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام.

وأكد أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط إلى يوم القيامة، وأن شعبها دائما وأبدا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.