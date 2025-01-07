السكك الحديد تحدد 3 عناصر لخطة تطوير العنصر البشري بالهيئة

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد اهتمامها بتطوير العنصر البشري للعاملين بالهيئة، تحت شعار "وما زال التطوير مستمرا"، وهي الحملة التي تنفذها الهيئة لتطوير كل قطاعاتها.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء، إن تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد ترتكز على ٣ عناصر، الأول هو اختيار وانتقاء عناصر جديدة من خريجي كليات الهندسة والتجارة والحقوق، وتأهيلهم انضباطيا وسلوكيا بالأكاديمية العسكرية (الكلية الحربية) وخريجي الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية.

وأضافت أن ثاني عناصر تنمية العنصر البشري تتمثل في رفع مستوى التعليم والتدريب بتحويل مدرسة النقل بوردان إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، بنظام الأربع سنوات، لتخريج تكنولوجيين وفنيين في جميع المجالات السككية.

ونوهت الهيئة بأنه يتم تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة من خلال دورات تدريبية فنية بمعهد تدريب وردان، وبالشركات الموردة لمعدات وأجهزة السكك الحديدية سواء الوحدات المتحركة أو أنظمة الإشارات، لافتة إلى تطوير معهد وردان بأحدث المعدات والمحاكيات والوسائل التعليمية واستحداث المعامل بأحدث الأدوات.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى تقديم الرعاية الصحية والترفيهية والاجتماعية للعاملين الحاليين سواء في معهد تدريب وردان، أو في المركز الطبي للسكن الحديد، أو في نوادي الهيئة بالمحافظات، بالإضافة إلى إرسال بعثات تدريبية للخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.