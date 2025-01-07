مصدر أمني ينفي ادعاء شخص قتل رجال الشرطة للمواطنين بالصعيد

نفى مصدر أمني ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله عبر المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن ادعاء شخص قتل رجال الشرطة المواطنين بمحافظات الصعيد.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عنصر إجرامي - سبق اتهامه في 37 قضية ما بين "سرقة، سُكر فى الطريق العام، تحرش، ضرب، تبديد" وتبين نشره تلك الإدعاءات "على خلاف الحقيقة" لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذوي الأنشطة الجنائية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

وأكد المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى في إطار مخططاتها الآثمة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.