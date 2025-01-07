رومانو يكشف تطورات مفاوضات صلاح مع ليفربول

كشف فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس، والخبير بسوق الانتقالات، آخر تطورات مفاوضات محمد صلاح، نجم ليفربول، مع ناديه الريدز، بشأن عقد جديد.

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ويحق للنجم المصري التوقيع مع أي فريق منذ يناير الجاري، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موقفه مع إدارة ناديه بشأن تجديد التعاقد.

قال فابريزيو رومانو في تصريحات عبر " LFC Transfer Room" ليس هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تجديد التعاقد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول.

أضاف رومانو أنه على الرغم من ثقة مسؤولي ليفربول في التوصل لاتفاق مع صلاح ووكيله لتمديد التعاقد، لم يتم إحراز أي تقدم كبير".

أتم رومانو بأن هذا الوضه يأتي على الرغم من إعطاء محمد صلاح أولوية كاملة لناديه ليفربول، في ظل بحثه عن نهاة لحالة عدم اليقين.

وكان محمد صلاح قد أكد في أكثر من مناسبة على أنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد التعاقد وأن الأمور بعيدة بين الجانبين للتوصل لاتفاق، على حسب تصريحات صلاح.