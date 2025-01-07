السفير حسام زكي: زيارة قريبة لوفد من الجامعة العربية إلى دمشق

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية، وتواجه تحديات كبرى، بداية من السيادة على الأرض، وحدة الدولة، واستقرارها، فضلا عن تحديات أخرى أمنية واقتصادية وسياسية ذات صلة بمستقبل الدولة.

وأكد السفير حسام زكي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر الفقرة الإخبارية على شاشة "الغد"، أن دور الجامعة العربية إزاء الوضع الراهن في سوريا يرتكز على الرصد والدعم والشرح، وأيضا التحذير إذا لزم، موضحا أن الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أبدت تفهما لما حدث في سوريا، حيث تم استقبال مشاعر الشعب السوري بشكل إيجابي، خصوصا وأن المشهد كان يوحي بالفعل بأن التغيير أمر لابد منه.

كما شدد السفير حسام زكي على أن المرحلة الراهنة في سوريا تستوجب توسيع قاعدة التشاور واتخاذ القرار، حتى لا تدخل الأمور في مآزق إضافية، موضحاً أن القلق على سوريا في الوقت الراهن هو قلق صحي، على دولة عربية مركزية في المنظومة العربية، وذلك لأسباب عدة، وشأنه شأن القلق ذاته على دول أخرى مثل السودان واليمن وليبيا.

وأشار إلى أن هذا القلق ينبغي أن يتم ترجمته في صورة تقييم صحيح للوضع، على أن يعود القرار في النهاية للشعب السوري، حول كيفية مضيه إلى الأمام.

وبشأن الزيارة المرتقبة لوفد الجامعة العربية إلى دمشق، أعرب السفير حسام زكي عن تقديره لحجم الأعباء التي تقع على كاهل الأخوة في دمشق، معرباً عن ثقته بأنه سيكون هناك زيارة قريبة إلى دمشق، وذلك في ضوء الترحيب الذي حظت به الفكرة خلال الحديث مع الأشقاء في سوريا.

وشدد على أن ليس هناك مجال لأي تحفظ حول زيارة وفد الجامعة العربية إلى دمشق، وذلك نظرا لأهمية هذه الزيارة سواء لمصلحة سوريا في المقام الأول أو لمصلحة المنظومة العربية.