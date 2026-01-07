اشتراكيو ألمانيا يعتزمون زيادة الضرائب على التركات الكبيرة

يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تقديم مشروع إصلاح لضريبة التركات قريبا عقب حكم مرتقب من المحكمة الدستورية الاتحادية.

وقال رئيس كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي "بوندستاج"، ماتياس ميرش، في تصريحات لصحيفة "راينشه بوست" الألمانية: "التركات الكبيرة للغاية ينبغي أن تخضع لضرائب أعلى مما هي عليه الآن، يجب على الورثة الأثرياء أن يساهموا بشكل أكبر في الصالح العام، فهذه مسألة عدالة. حتى الآن توجد ثغرات كثيرة للغاية، بحيث يخضع الورثة العاديون للضرائب، بينما يستطيع الورثة الأثرياء التهرب منها".

وأوضح ميرش، أن المحكمة الدستورية ستصدر على الأرجح حكمها خلال الربع الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بما إذا كانت الامتيازات الممنوحة عند نقل ملكية الشركات تتعارض مع مبدأ المساواة.

وأكد ميرش، أن زيادة الضرائب في حالات الميراث لا يجب أن تضر بالشركات، وقال: "هناك دول أخرى تظهر كيف يمكن حماية الشركات مع فرض ضرائب أكثر عدالة على التركات والثروات الضخمة. فالأمر لا يتعلق بشقة سكنية موروثة أو منزل الوالدين. نحن نتحدث هنا عن مبالغ بملايين اليورو".