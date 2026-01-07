تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة أمسية فنية لعرض الفيلم الإيرانى البائع، وذلك يوم الجمعة المقبل فى تمام الخامسة مساءً.

ويعقب عرض الفيلم عقد مناقشة مفتوحة حول قيمته الفنية، تتناول عناصر الإخراج والسيناريو والموسيقى التصويرية، ويدير حلقة النقاش الدكتور سامح توفيق المخرج، و**أحمد العرابي** المخرج والناقد الفنى.

وأكدت الدكتورة سهام الجوهري، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، حرص جميع منصات الجمعية على عرض ومناقشة سلسلة من الأفلام ذات الطابع التوثيقى فى إطار درامى، مشيرة إلى أن الفنون تمثل الجسر الذى تعبر من خلاله الحضارات، متجاوزة كل الحدود، لتكون خير سفير للتعرف على ثقافات وحضارات الشعوب المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة العامة، إن فيلم «البائع» حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبى عام 2016، وهو من إخراج أصغر فرهادي.

وأضافت أن قصة الفيلم تدور حول عائلة إيرانية مكونة من زوجين، يجسدهما شهاب حسيني و**ترانه عليدوستي**، يضطران إلى الانتقال من منزلهما إلى مسكن جديد فى طهران، قبل أن تتعرض الزوجة لاعتداء من شخص مجهول، لتبدأ سلسلة من الأزمات والمشكلات فى محاولة كشف ملابسات الحادث.