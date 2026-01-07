تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»

ذكرت تقارير صحفية عن قيام نادي يونيفرسيداد تشيلي بتحديد سعر بيع لوكاس أسادي، لاعب الفريق، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي من قبل.

وجاء ارتباط اسم لوكاس أسادي بالانتقال إلى الأهلي، في الشتاء الجاري، في ظل إمكانية حصوله على الجنسية الفلسطينية، التي تتيح قيده كلاعب محلي في الدوري المصري.

وأوضحت شبكة تي إن تي اللاتينية أن أسادي قدّم موسمًا رائعًا مع يونيفرسيداد تشيلي في عام 2025، ما جعله محط أنظار الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أنه لم يذكر الأهلي بين تلك الأندية المهتمة باللاعب.

وأكدت الشبكة وجود عدة أندية مهتمة بالتعاقد مع لوكاس أسادي، ومن بينها نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، الذي يقوده المدرب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، مُشيرةً إلى أن يونيفرسيداد تشيلي قد رفض العديد من العروض في الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن يونيفرسيداد تشيلي حدد سعرًا نهائيًا لبيع أسادي، حيث لن يقبل سوى 5 ملايين دولار للتخلي عن أحد لاعبيه الأساسيين، والذي خاض مع الفريق 131 مباراة، أحرز خلالهم 20 هدفًا، وصنع 10 آخرين.