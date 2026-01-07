بورنموث يعمّق جراح توتنهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق بورنموث فوزًا مثيرًا على ضيفه توتنهام بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وبادر توتنهام بالتسجيل مبكرًا عن طريق ماتياس تيل في الدقيقة الخامسة، إلا أن بورنموث عاد بقوة ونجح في قلب النتيجة، بعدما سجل إيفانيلسون هدف التعادل في الدقيقة 22، قبل أن يضيف كروبي الهدف الثاني في الدقيقة 36، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، حاول توتنهام العودة إلى اللقاء، ونجح في إدراك التعادل عن طريق بالينيا في الدقيقة 78، لكن بورنموث واصل ضغطه حتى اللحظات الأخيرة، ليخطف سيمينيو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 95، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد توتنهام عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.