قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن عمليات الإنقاذ لضحايا الزلزال مستمرة حتى الآن رغم كل الظروف الصعبة.

وأضاف، في كلمة له هي الثانية منذ حدوث الكارثة، أن الوضع الحالي يمثل كارثة في تاريخ تركيا والمنطقة برمتها.

وأضاف أنه تم إنشاء 54 ألف مخيم أرسلت إلى المناطق المنكوبة، مشيرا إلى تقديم مساعدات طارئة ورصد 100 مليار ليرة مبلغا أوليا للمساعدة.

ولفت إلى تخصيص بعض الطائرات لنقل المساعدات، موضحا أنه تم إرسال خمسة آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة.

وطالب الرئيس التركي، مواطني بلاده بعدم استخدام الطرق المؤدية إلى المناطق المنكوبة.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.