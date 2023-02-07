ذكر المركز الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قبل قليل، أن زلزالا بقوة 5.3 درجات ضرب جزر الكوريل الروسية، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وعلى إثر الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا أمس الاثنين، يشهد العالم منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء هزات أرضية متتالية في عدة دول، لكن يبقى النصيب الأكبر للمدن التركية.

وتواصل الوحدات العسكرية الروسية المتواجدة في سوريا المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض، في المناطق التي تعرضت أمس الاثنين لزلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

وتستخدم الفرق العسكرية الروسية التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ معدات خاصة، كما تضم فرقا طبية وتمريضية.

وفي وقت سابق، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قائد القوات الروسية في سوريا لتقديم المساعدة في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق سورية.