فقدان يمنيين اثنين وتضرر 54 آخرين جراء زلزال تركيا

كشفت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، عن فقدان وإصابة وتضرر أكثر من 50 يمنيا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا.

وأوضح اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا، في بيان صحفي، أنه رصد فقدان يمنيين اثنين في "مدينة كهرمان مرعش، فيما أصيب وتضرر 54 آخرون في سبع مدن تركية".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، تضامنها مع تركيا وسوريا، وأعربت عن تعازيها لأهالي ضحايا الزلازل الذي ضرب عددا من مناطق البلدين.

ووجهت الحكومة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة اليمنية في تركيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلاب اليمنيين، والاطمئنان على أحوالهم وسلامتهم.

وكانت السفارة اليمنية في أنقرة دعت كل أبناء الجالية إلى توخي الحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية في تركيا تفاديا لآثار الزلازل.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تتابع باهتمام أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة من الزلازل التي ضربت ولايات عدة جنوبي تركيا.