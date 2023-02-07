أردوغان يعلن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى زلزال تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3549 قتيلا، والمصابين إلى 22168 شخصا.

وقال في كلمة له، الثلاثاء، هي الثانية منذ حدوث الكارثة، إنه يتم العمل على التشخيص الدقيق لمدى انتشار الزلزال في المناطق عبر تقنية التصوير بالمسيرات.

وأفاد الرئيس التركي بأنه تم إنقاذ ما يزيد على 8000 مواطن حتى الآن، معلنا حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.

ولفت إلى إرسال ألف سيارة إسعاف و241 فريق إنقاذ طبي وطائرتي إسعاف و5 آلاف عامل في مجال الصحة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وأكّد أردوغان، تلقي عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة، كما تلقى اتصالات تعزية ومساندة من زعماء 18 دولة.

وأوضحت أنه تقرر تعليق التعليم في عموم تركيا حتى 13 فبراير وفي مناطق الكارثة (الزلزال) حتى 20 من الشهر نفسه.

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.