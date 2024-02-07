رئيس الوزراء البولندي يزور برلين وباريس لتحسين العلاقات الأوروبية

يتوجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى باريس وبرلين الأسبوع المقبل، في إطار دفعة دبلوماسية لتحسين العلاقات مع فرنسا وألمانيا.

وتعهد توسك، وهو رئيس سابق للمجلس الأوروبي وتولى مقاليد الحكم في أواخر العام الماضي، بحشد الدعم لأوكرانيا بين الحلفاء ووضع نهاية لعزلة بولندا داخل الاتحاد الأوروبي بعد ثماني سنوات من الحكم القومي.

ومن المقرر أن يلتقي توسك يوم الإثنين إيمانويل ماكرون في باريس قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما قالته صحيفة جازيتا فيبورتسا البولندية اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يرافق توسك، وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي في باريس لعقد اجتماع مثلث فايمار الذي يضم فرنسا وألمانيا وبولندا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يناقش التعاون بين صناعات الدفاع للدول ومساعدة أوكرانيا في الحصول على مزيد من الذخيرة مع نظيريه الفرنسي والألماني، بحسب الصحيفة.