 الأونروا: 84% من منشآتنا في غزة تأثرت خلال العدوان الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: 84% من منشآتنا في غزة تأثرت خلال العدوان الإسرائيلي

عمان - بترا
نشر في: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 فبراير 2024 - 9:13 ص

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن تأثر 84% من المرافق الصحية التابعة لها والموجودة في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والمستمر منذ 124 يوما.

وقالت المنظمة الأممية، عبر موقعها الرسمي الليلة الماضية، إن 4 منشآت من أصل 22 منشأة تابعة لها لا زلن يعملن في قطاع غزة؛ في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصف طيرانه الحربي ومدفعيته لكل شيء في القطاع.

ويقود الاحتلال حملة موجهة ضد الوكالة اتهمها بتجنيد أفراد منتمين للمقاومة الفلسطينية، ما تسبب بإعلان دول غربية عديدة، على رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، عن وقف تمويل الوكالة الأمر الذي يهدد مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين.


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