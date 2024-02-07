مقتل 26 شخصا في تفجيرين استهدفا مكتبين لحملتين انتخابيتين قبل التصويت في باكستان

ذكر مسئولون أن انفجارين منفصلين، وقعا في غضون ساعات من بعضهما البعض استهدفا مكتبي حملتين انتخابيتين، بجنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل، قبل الانتخابات العامة.

وقال المسؤول المحلي، جمال الدين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التفجير الأول وقع في بلدة "بيشين" بإقليم "بلوشستان" المضطرب، واستهدف مرشح، قبل يوم من الانتخابات الوطنية، المقرر أن تجرى في باكستان.

وقال مسؤول الشرطة، اختيار محمد إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في انفجار القنبلة، التي تم زرعها في دراجة نارية، كانت متوقفة خارج المكتب.

ولم يكن المرشح عن الدائرة الانتخابية المحلية، اسفنديار كاكار، متواجدا في المكتب، وقت وقوع الانفجار ولم يصب بأذى.

وقال مسؤول الشرطة، محمد صابر أنه بعد ذلك بساعات استهدفت قنبلة ثانية، مكتب الحملة الانتخابية لمرشح آخر، في بلدة "قلا سيف الله" القريبة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات الآخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين الأخيرين، لكن إقليم "بلوشستان" كان هدفا لمجموعات متعددة لمتشددين إسلاميين، بما في ذلك حركة"طالبان الباكستانية" وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"

يشار إلى أن العنف من قبل المتشددين الإسلاميين، تصاعد في باكستان، في الأشهر الأخيرة، قبل التصويت المقرر أن يجرى غدا الخميس.