ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفض طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عقد لقاء خاص مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي.



وأوضحت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو رفض طلبا لبلينكن خلال زيارته إلى تل أبيب، تقضي بعقد لقاء خاص مع الجنرال هاليفي.



ونقلت الصحيفة عن مسئول سياسي إسرائيلي بارز - لم تسمه - أن لقاء وزير خارجية أجنبي برتبة عسكرية دون وجود مسئول سياسي هو أمر غير مقبول في العلاقات بين الدول.



وعلق المسئول الإسرائيلي على ذلك الأمر بأن «إسرائيل ليست جمهورية موز»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن قلقه من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها.



وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن بلينكن، قد نقل لبنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المشترك، في وقت سابق اليوم، تخوف بايدن من وجود 1.2 مليون فلسطيني في مدينة رفح وحدها.



ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعرب عن انزعاجه أو عدم تفهمه كيف يمكن إجلاء أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من مدينة رفح وحدها، في حال قيام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على المدينة التي تقع بالقرب من الحدود المصرية.