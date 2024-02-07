ارتفاع أسعار النفط في تعاملات محدودة اليوم

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات محدودة اليوم الثلاثاء حيث يقوم فيه المتعاملون بتقييم المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات النفط بسبب هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر، في مواجهة المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصادات الكبرى في العالم، وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفع اليوم بنسبة 7ر0% إلى أكثر من 73 دولارا للبرميبل بعد تعد تعافيه من التراجع إلى أقل مستوياته منذ 3 أسابيع أمس.

وعادت الأسعار اليوم إلى نطاق 5 دولارات التي تتحرك فيه صعود وهبوطا أغلب فترات العام الحالي.

وتدعم التوترات المستمرة في البحر الأحمر أسعار النفط.

وتعهدت الولايات المتحدة بشن المزيد من الضربات ضد مواقع الحوثيين الموالين لإيران، في الوقت الذي أعلن فيه الحوثيون مهاجمة سفينتين أمريكية وبريطانية.

في المقابل فقدت أسعار النفط مكاسبها، بل وانخفضت عن مستوى أمس خلال تعاملات اليوم بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن والذي أعلن فيه وصول رد حركة حماس الفلسطينية على مقترحات الهدنة الجديدة مع إسرائيل بما يفتح الباب أمام وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.

ومع ذلك فإن احتمال أن يؤدي الصراع الدائر حاليا في غزة إلى اضطراب تدفق إمدادات النفط ساهم في الحد من التأثير السلبي لتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي على أسعار الخام في مطلع الأسبوع الحالي.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في ختام تعاملات اليوم 31ر73 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 8ر0% إلى 59ر78 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل.