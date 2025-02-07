قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن التحديات التي تمر بها المنطقة «أصبحت غير خافية على أحد، واضحة معلنة، وجميعنا نراها»، مشددا أنه «لا أحد يقبل بها، ولا أتصور أن هناك مواطنا واحدًا يقبل بالانتقاص أو تعد أو ما شابه ذلك».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية عبر«Extra News»: :«رأينا بعد مرحلة 7 أكتوبر كيف أدرك المواطن المصري قيمة الأمن، والدولة القوية المتماسكة، والبنية التحتية القوية، وقيمة القيادة السياسية الشجاعة واضحة المواقف، كل ذلك أشياء المواطن المصري يتميز بالذكاء ويستطيع أن يدركها».

وشدد أن: «لدينا ثقة تامة جدًا في معدن المواطن المصري، رأيناه في مراحل سابقة، رأينا عندما يستشعر المواطن أن بلده أمام تحد تلقائيا يقف ويضبط نفسه مع مصلحة بلده، رأينا ذلك وجربناه ومتأكدون منها تماما».

وأوضح أن «ما يحتاجه المواطن المصري أن يعلم التحديات، وعندما يفهم المواطن حجم التحديات هو بالفعل يضبط نفسه على ما يحقق الصالح العام، ودورنا في مجلس أمناء الحوار الوطني أن نُمد الناس ونناقش القضايا بجدية وشفافية ووضوح بما يُوصل للمواطنين المعلومات اللازمة».

ونوه أن دور الحكومة والإعلام خلال المرحلة المقبلة يكمن في توفير المعلومات وتوضيحها للمواطن المصري، متسائلا: «المرحلة المقبلة، هل مصر قد تتعرض لبعض التحديات؟ نعم، ولكن عندما نوضح التحديات للمواطنين، المواطنون تلقائيًا سيتفهمون الوضع ويتعاملوا معه».

وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية عادل وتاريخي وليس جديدًا، مشددا أن «مصر طوال تاريخها تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا أحد وقف مع الشعب الفلسطيني مثل مصر وبقدر ما قدمته مصر، وسوف تستمر دائما، فلسطين شعب شقيق، ونحن نقف طوال عمرنا معه وسنظل واقفين معه».