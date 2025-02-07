تاو يشارك في فوز قطر أمام الأهلي بالدوري القطري

تغلب نادي قطر على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 15 من الدوري القطري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الثمامة جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق قطر، الذي شارك في تشكيلته بشكل أساسي اليوم اللاعب بيرسي تاو، جناح النادي الأهلي المصري السابق، فيما تم استبداله في الدقيقة 81 باللاعب أحمد فاضل.

وتقدم سيباستيان سوريا في النتيجة بالدقيقة 25، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل اللاعب كارلينيوس الهدف الثاني لفريق قطر من ركلة جزاء في الدقيقة 45، بينما سجل اللاعب بين مالانجو الهدف الثالث في الدقيقة 47.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي قطر إلى النقطة 19، التي يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 28، في المركز الرابع.